https://news.day.az/politics/1532912.html Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана вылетел из Тегерана - ФОТО
Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана вылетел из Тегерана - ФОТО
Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана вылетел из Тегерана, передает в воскресенье Day.Az.
Также перевозят в Баку тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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