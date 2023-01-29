Азербайджанцы Швейцарии требуют справедливости от международного сообщества

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране вызвало возмущение среди наших соотечественников, проживающих в Швейцарии.

Как сообщает Day.Az, в заявлениях Координационного совета азербайджанцев Швейцарии и Ассоциации дружбы, культуры и солидарности азербайджанцев Швейцарии осуждается террористический акт, в результате которого был убит начальник службы безопасности посольства нашей страны в Иране Орхан Аскеров и ранены два сотрудника нашей дипломатической миссии.

Выразив глубокую обеспокоенность отсутствием в Иране гарантий неприкосновенности какого-либо дипломатического представительства или человека, наши соотечественники обратили внимание на важность принятия неотложных мер на правовом и политическом уровне для предотвращения иранскими спецслужбами случаев совершения столь тяжких преступных деяний.

В заявлениях резко осуждается тот факт, что эта страна занимает по отношению к Азербайджану одинаковую позицию с Арменией, содержится призыв в адрес правительства Швейцарии и международного сообщества занять справедливую позицию в отношении происходящего в регионе.