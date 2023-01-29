Мы не доверяем иранской стороне в обеспечении безопасности посольства Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Новость обновляется