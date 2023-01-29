https://news.day.az/politics/1532926.html Мы не доверяем иранской стороне в обеспечении безопасности посольства Азербайджана - Халаф Халафов
Мы не доверяем иранской стороне в обеспечении безопасности посольства Азербайджана - Халаф Халафов
Мы не доверяем иранской стороне в обеспечении безопасности посольства Азербайджана.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
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