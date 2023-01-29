https://news.day.az/politics/1532928.html В честь шехида Орхана Аскерова выстроен почетный караул
В честь шехида Орхана Аскерова выстроен почетный караул
Тело Орхана Аскерова, погибшего в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране, доставлено в Баку.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев выстроен почетный караул в честь шехида.
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