Сотрудники посольства Азербайджана в Иране в Баку

Сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и члены их семей эвакуированы в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники посольства и члены их семей были доставлены из Тегерана в Баку спецрейсом.

Самолет уже приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.