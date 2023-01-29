https://news.day.az/politics/1532929.html Сотрудники посольства Азербайджана в Иране в Баку - ФОТО
Сотрудники посольства Азербайджана в Иране в Баку - ФОТО
Сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и члены их семей эвакуированы в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники посольства и члены их семей были доставлены из Тегерана в Баку спецрейсом.
Самолет уже приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
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