Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена

Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

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