https://news.day.az/politics/1532933.html Решение о приостановке деятельности посольства Азербайджана в Иране не распространяется на работу генконсульства в Тебризе - Халаф Халафов
Решение о приостановке деятельности посольства Азербайджана в Иране не распространяется на работу генконсульства в Тебризе - Халаф Халафов
Решение о приостановке деятельности посольства Азербайджана в Иране не распространяется на работу генконсульства в Тебризе.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре