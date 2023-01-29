Стало известно число эвакуированных сотрудников посольства Азербайджана в Иране

Из Ирана эвакуированы 53 сотрудника посольства Азербайджана в Тегеране, сообщает в воскресенье корреспондент Trend.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники посольства и члены их семей были доставлены из Тегерана в Баку спецрейсом.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.