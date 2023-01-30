Мы никогда не оставим наших азербайджанских братьев

Мы никогда не оставим одних наших братьев, особенно Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Биледжике на встрече с представителями общественности и молодежных организаций.

Констатируя, что отношения с тюркскими республиками улучшаются день ото дня, глава государства сказал:

"Это касается не только тюркских республик, хочется отметить уровень отношений с Ливией. С решимостью прилагаем усилия для восстановления мира в этой стране. Мы поддерживаем и будем продолжать наши отношения со всеми тюркскими республиками, а именно с Азербайджаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Туркменистаном. Это касается и отношений с Таджикистаном".