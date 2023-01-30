https://news.day.az/politics/1533035.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане за период с 23 по 28 января были обнаружены и обезврежены 5 противотанковых мин и 62 неразорвавшихся боеприпасов.От мин и неразорвавшихся боеприпасов за этот период очищена территория площадью 467 гектаров, говорится в сообщении.
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