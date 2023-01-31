Азербайджанцы Канады осудили теракт в Тегеране

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране возмутило наших соотечественников, проживающих в канадской провинции Квебек.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлениях Ассоциации азербайджанцев Квебека и Канадско-азербайджанского общества Монреаля решительно осуждается террористический акт, в результате которого был убит начальник службы безопасности нашего посольства Орхан Аскеров, и ранены двое ее сотрудников. Было обращено внимание на отсутствие в Иране гарантий на неприкосновенность какого-либо дипломатического представительства и любого человека, постоянное нарушение прав 40 миллионов азербайджанцев, а также на тот факт, что Исламская Республика Иран занимает ту же позицию, что и Армения по отношению к Азербайджану, и что он постоянно совершает совместные противоправные действия в пределах границ нашей страны.

Наши соотечественники, глубоко обеспокоенные сложившейся ситуацией, призвали общественность Канады и международное сообщество возвысить голос протеста против этого террористического акта и предпринять решительные шаги для наказания виновных.