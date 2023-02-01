Министры обороны Азербайджана и Израиля обсудили вопросы региональной безопасности

1 февраля по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Отметив, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии, Й.Галант выразил удовлетворение сложившимся двусторонним сотрудничеством.

Генерал-полковник З.Гасанов поздравил Й.Галанта с назначением на должность министра обороны Израиля и выразил уверенность в расширении двустороннего сотрудничества в военной сфере.

В ходе телефонного разговора стороны решительно осудили совершённые террористические акты, обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы военно-технического сотрудничества.