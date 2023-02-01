Министры обороны Азербайджана и Израиля обсудили вопросы региональной безопасности
1 февраля по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
Отметив, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии, Й.Галант выразил удовлетворение сложившимся двусторонним сотрудничеством.
Генерал-полковник З.Гасанов поздравил Й.Галанта с назначением на должность министра обороны Израиля и выразил уверенность в расширении двустороннего сотрудничества в военной сфере.
В ходе телефонного разговора стороны решительно осудили совершённые террористические акты, обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы военно-технического сотрудничества.
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