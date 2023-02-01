https://news.day.az/politics/1533712.html Азербайджанские пилоты уничтожили цели "противника" на учениях в Турции
Азербайджанские пилоты уничтожили цели "противника" на учениях в Турции
Азербайджанские пилоты выполнили воздушные маневры на "Зимних учениях - 2023" в турецком городе Карс.
Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.
Отмечается, что в рамках учений пилоты отработали различные задачи.
В ходе маневров были уничтожены цели условного противника.
В учениях, продолжающихся в провинции Карс, принимают участие 1758 военнослужащих из 17 стран, в том числе, из Азербайджана, Германии, Казахстана и Великобритании. Маневры проходят при температуре воздуха -17 градусов.
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