Азербайджанские пилоты уничтожили цели "противника" на учениях в Турции

Азербайджанские пилоты выполнили воздушные маневры на "Зимних учениях - 2023" в турецком городе Карс.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

Отмечается, что в рамках учений пилоты отработали различные задачи.

В ходе маневров были уничтожены цели условного противника.

В учениях, продолжающихся в провинции Карс, принимают участие 1758 военнослужащих из 17 стран, в том числе, из Азербайджана, Германии, Казахстана и Великобритании. Маневры проходят при температуре воздуха -17 градусов.