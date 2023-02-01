Милли Меджлис осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

Милли Меджлис решительно осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в среду Day.Az, объявив заседание открытым, председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что Милли Меджлис, комментируя этот предательский теракт, решительно осуждает его и потребовала, чтобы преступники были найдены и наказаны самым суровым образом.

Она отметила, что азербайджанские парламентарии осудили это террористическое нападение в международных организациях и в заявлениях для прессы.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.