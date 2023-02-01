Вооруженное нападение на посольство является грубым нарушением норм международного права

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране следует охарактеризовать как грубое нарушение фундаментальных норм международного права.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Низами Сафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана.

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