https://news.day.az/politics/1533743.html Вооруженное нападение на посольство является грубым нарушением норм международного права - Низами Сафаров
Вооруженное нападение на посольство является грубым нарушением норм международного права - Низами Сафаров
Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране следует охарактеризовать как грубое нарушение фундаментальных норм международного права.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Низами Сафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана.
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