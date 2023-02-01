https://news.day.az/politics/1533748.html Задержан владелец InterAz и SalamNews Гаджи Матлаб
Задержан владелец InterAz и SalamNews Гаджи Матлаб
В результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Азербайджана, был задержан Матлаб Багиров, более известный как Гаджи Матлаб.
Как сообщает в среду Day.Az, он является владельцем информационного агентства SalamNews и телевидения InterAz.
Напомним, что в ходе операций сотрудников МВД Азербайджана против иранской шпионской сети было задержано 39 человек. Местом проведения операции также являются информационное агентство SalamNews и телеканал InterAz.
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