https://news.day.az/politics/1533757.html Эльчин Гулиев и министр обороны Израиля обсудили сотрудничество в области безопасности
Эльчин Гулиев и министр обороны Израиля обсудили сотрудничество в области безопасности
1 февраля состоялся телефонный разговор между начальником Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.
Как сообщили в среду Day.Az в ГПС Азербайджана, во время телефонного разговора генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил Галланта с назначением на новую должность.
Стороны, подчеркнули высокий уровень существующих отношений, обсудили перспективы сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, обменялись мнениями о развитии связей между нашими странами в области безопасности и пограничной охраны.
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