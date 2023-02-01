Сформирован новый состав Счетной комиссии Милли Меджлиса

Сформирован новый состав Счетной комиссии парламента Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект решения Милли Меджлиса о создании Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

После обсуждения проект решения был утвержден.

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