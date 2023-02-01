https://news.day.az/politics/1533767.html Сформирован новый состав Счетной комиссии Милли Меджлиса
Сформирован новый состав Счетной комиссии Милли Меджлиса
Сформирован новый состав Счетной комиссии парламента Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект решения Милли Меджлиса о создании Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
После обсуждения проект решения был утвержден.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре