Определен состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана

Определен новый состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение проект решения Милли Меджлиса о создании Дисциплинарной комиссии парламента.

После обсуждения проект решения был утвержден.

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