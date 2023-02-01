Милли Меджлис утвердил несколько международных документов

Азербайджанский парламент утвердил несколько международных документов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента были вынесены на обсуждение законопроект об утверждении "Устава исследовательского центра Организации экономического сотрудничества", законопроект об утверждении "Протокола о правилах определения страны происхождения товаров по соглашению о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУАМ", законопроект об утверждении Конвенции Международной организации труда № 155 "О безопасности и гигиене труда".

После обсуждения документы были вынесены на голосование и утверждены.