https://news.day.az/politics/1533801.html В Милли Меджлисе предлагается принять закон "Об исторических землях"
В Милли Меджлисе предлагается принять закон "Об исторических землях"
Предлагаем принять закон "Об исторических землях".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана, председатель Комитета по правам человека Захид Орудж.
Он отметил, что мы должны принимать хладнокровные политические решения.
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