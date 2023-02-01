В Милли Меджлисе предлагается принять закон "Об исторических землях"

Предлагаем принять закон "Об исторических землях".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана, председатель Комитета по правам человека Захид Орудж.

Он отметил, что мы должны принимать хладнокровные политические решения.

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