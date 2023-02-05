Гуманитарная помощь Красного Креста свободно доставляется в зону ответственности миротворцев

Более 50 дней группа азербайджанских экоактивистов проводит акцию протеста в связи с экологическим ущербом, наносимым десятилетиями семью горнодобывающими компаниями на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного канадского журналиста Дэйва Гордона, опубликованной в газете Toronto Sun.

В статье отмечается, что демонстранты настаивают на том, чтобы инспекторам, наконец, разрешили оценить экологическое состояние находящихся под армянским управлением месторождений в Карабахе, но они не могут добиться желаемого из-за отказа пропустить на территорию специалистов со стороны российских миротворческих сил и горнодобывающих компаний.

Автор пишет, что протестующие являются членами 10 местных экологических НПО, это молодые люди, в основном университетского возраста. В отчете Министерства иностранных дел Азербайджана за 2019 год утверждается, что токсичные выбросы из разрабатываемых шахт были обнаружены в реках и ручьях региона.

"Я хочу, чтобы мир знал: мы хотим защитить окружающую среду нашей страны. Международное сообщество игнорирует это. Невинные люди рискуют заболеть в будущем из-за экологического ущерба", - сказал активист Аднан Гусейн, основатель туристической организации "Об Азербайджане".

Издание напоминает, что правительство Азербайджана опубликовало спутниковые снимки более чем 30-летней давности, свидетельствующие о преступной халатности горнодобывающих компаний. Это относится к золотому руднику "Гызылбулаг", разрабатываемому компанией Base Metals, и медно-молибденовому месторождению "Демирли".

"Национальная служба геологоразведки Министерства экологии и природных ресурсов назвала горнодобывающие компании, которые действовали недобросовестно: канадские Sterlite Gold и First Dynasty Mines, швейцарские Base metalls, российская Geopro Mining Gold, армянская компания Copper Programme, американская Global Gold и индийская Vedanta Resources", - пишет Дэйв Гордон.

Раввин Замир Исаев, председатель еврейской общины Грузии, проехал пять часов из Баку, столицы Азербайджана, чтобы присоединиться к демонстрациям.

"Я здесь, чтобы поддержать экоактивистов. Мы против уничтожения природы, которые армяне совершают уже 30 лет. Мы хотим попасть на освобожденную территорию, осмотреть места шахт, что там происходит, и насколько они уничтожили природу", - сказал раввин, также добавив, что акции носят мирный характер и дорога не перекрывалась.

"Очень важно, чтобы люди знали: они расступаются, чтобы по ней могли проехать гражданские и гуманитарные конвои", - категорично заявил он.

Газета The Toronto Sun подтвердила тот факт, что обеспечивается беспрепятственный проезд для грузовиков гуманитарной помощи Красного Креста, а также машин со снабжением.