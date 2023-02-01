https://news.day.az/politics/1533834.html Турция рада поделиться опытом в сфере образования с Азербайджаном - Махмут Озер
Турция рада поделиться опытом в сфере образования с Азербайджаном - Махмут Озер
Связи между Азербайджаном и Турцией в сфере образования в последние годы развиваются очень интенсивно. Турция рада поделиться опытом в этой сфере с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр национального образования Турции Махмут Озер на встрече, проведенной с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.
Турецкие гости выразили признательность за поддержку, оказанную Азербайджаном как государством-членом Организации тюркских государств (ОТГ) в процессе получения Турецкой Республикой Северного Кипра статуса наблюдателя при ОТГ на Саммите организации в Самарканде.
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