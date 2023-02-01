Назначен первый заместитель председателя ANAMA
Соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 января 2023 года Мамедов Бахруз Амир оглы назначен на должность первого заместителя председателя Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Как сообщили в среду Day.Az в ANAMA, 1 февраля 2023 года Бахруз Мамедов был представлен коллективу.
Бахруза Мамедова коллективу представил председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов.
До соответствующего назначения Бахруз Мамедов работал заместителем начальника отдела безопасности, обороны и мобилизации Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.
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