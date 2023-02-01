https://news.day.az/politics/1533877.html В Азербайджане будет создан реестр госслужащих
В Азербайджане будет создан реестр госслужащих
В Азербайджане будет создан реестр государственных служащих.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе".
После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.
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