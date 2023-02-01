В Армении рядом с Нжде вывесят портреты Хаменеи?

В Армении разгорается антиизраильская кампания.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Телеграм-канала "Бакинский Бурила". Отмечается, что официальный Ереван открыто встал на сторону Ирана и пытается разыгрывать иранскую карту в своей борьбе с Азербайджаном:

"В последние дни армянские политики всех мастей выступают с антиизраильскими заявлениями, пытаясь сыграть на эскалации ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана в целом. Как недавно армянские политиканы высказывали свои прозападные симпатии и обещали соскочить при первой возможности от своего главного союзника - России, так теперь только ленивый в Армении не пинает Израиль и не выступает с антисемитскими лозунгами.

Армянские чиновники, депутаты и активисты даже не скрывают радости от террористического нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Наверное, такими темпами скоро Армения провозгласит себя защитником всех радикальных исламистов в мире, а в офисах армянских политиков, рядом с портретами Нжде, будут висеть изображения и исламистских лидеров", - пишет автор.