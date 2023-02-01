В Азербайджане некоторые госслужащие получат компенсацию и единовременную выплату

Государственные служащие, назначенные на должность за пределами территории проживания в порядке ротации, будут получать компенсацию и единовременную выплату.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон "О государственной службе".

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