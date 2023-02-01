https://news.day.az/politics/1533898.html Назначен новый начальник Азербайджанского Национального центрального бюро Интерпола
Назначен новый начальник Азербайджанского Национального центрального бюро Интерпола
Назначен новый начальник Азербайджанского Национального центрального бюро Интерпола.
Как сообщили в среду Day.Az в МВД Азербайджана, приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
Приказом министра на эту должность назначен полковник полиции Замин Гасанов.
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