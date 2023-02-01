Назначен новый начальник Азербайджанского Национального центрального бюро Интерпола

Назначен новый начальник Азербайджанского Национального центрального бюро Интерпола.

Как сообщили в среду Day.Az в МВД Азербайджана, приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Приказом министра на эту должность назначен полковник полиции Замин Гасанов.

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