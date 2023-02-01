Этим лицам отдадут предпочтение при назначении на госслужбу

При продвижении государственных служащих предпочтение будет отдаваться лицам, находящимся в ротации.

Как сообщает в среду Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О государственной службе", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, пункт 32.2 Закона дается в новой редакции. В новой редакции, право на продвижение по службе осуществляется с учетом успешного и добросовестного исполнения государственными служащими своих обязанностей, наличия вакантной должности, а также результатов дополнительного образования в соответствии с требованиями вакантной должности.

Отметим, что в соответствии с изменениями в закон, также устанавливается порядок ротации государственных служащих.

Так, ротация государственного служащего будет осуществляться в порядке, установленном органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, решением руководителя государственного органа, в котором он проходит службу. При назначении государственного служащего на иную должность в порядке ротации, перечень которой определен в порядке, предусмотренном статьей 31-1.1 Закона, будут учитываться классификация административной должности, по которой он проходил службу, помещение, результат оценки его служебной деятельности, стаж службы, а также возраст, семейное положение и состояние здоровья.

Изменения в закон были вынесены на голосование после обсуждения и приняты в первом чтении.