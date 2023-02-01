Новость о пожаре в воинской части в Гяндже

Ряд армянских Telegram-каналов поделился фейковыми новостями и кадрами пожара, якобы возникшего в одной из воинских частей в городе Гянджа.

Как сообщает в среду Day.Az, армянские каналы в очередной раз попытались создать определенную панику в азербайджанском обществе, распространяя фейковые новости.

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