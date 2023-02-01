https://news.day.az/politics/1533928.html Новость о пожаре в воинской части в Гяндже - фейк армян
Новость о пожаре в воинской части в Гяндже - фейк армян
Ряд армянских Telegram-каналов поделился фейковыми новостями и кадрами пожара, якобы возникшего в одной из воинских частей в городе Гянджа.
Как сообщает в среду Day.Az, армянские каналы в очередной раз попытались создать определенную панику в азербайджанском обществе, распространяя фейковые новости.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре