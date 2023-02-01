Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Уганды

1 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго Абубакаром.

Об этом сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана.

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