https://news.day.az/politics/1533958.html Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Уганды
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Уганды
1 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго Абубакаром.
Об этом сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре