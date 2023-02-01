В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике

Учреждена должность уполномоченного по этике, отвечающего за соблюдение правил этического поведения в государственных органах, просвещения в этой области и разрешения споров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении к закону "О правилах этичного поведения государственных служащих", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

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