https://news.day.az/politics/1533969.html В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике
В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике
Учреждена должность уполномоченного по этике, отвечающего за соблюдение правил этического поведения в государственных органах, просвещения в этой области и разрешения споров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении к закону "О правилах этичного поведения государственных служащих", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
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