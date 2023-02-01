https://news.day.az/politics/1533975.html Закир Гасанов совершил визит в Турцию
Закир Гасанов совершил визит в Турцию
По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара 1 февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов совершил визит в Турцию.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.
В рамках визита запланировано участие генерал-полковника Закира Гасанова в "Дне наблюдателя высокого уровня" международных учений "Зимняя подготовка-2023", проводимых в братской стране.
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