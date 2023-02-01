МИД Сербии осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Сербия решительно осуждает и считает неприемлемым террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом сообщил Day.Az в среду источник в министерстве иностранных дел Сербии.

"Как страна, подписавшая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года, Республика Сербия решительно осуждает и считает неприемлемым любое посягательство на неприкосновенность помещений дипломатических и консульских представительств", - сказал источник.

МИД Сербии выразил искренние соболезнования Азербайджану в связи с террористическим нападением на посольство в Тегеране.

"Мы были глубоко огорчены, узнав о возмутительном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого глава службы безопасности посольства погиб при исполнении служебных обязанностей, а еще два сотрудника службы безопасности были ранены", - добавил представитель МИД Сербии.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.