Госдолг Армении побил новый антирекорд

Вопреки оптимистическим заявлениям власти Армении, которые постоянно перевирая умудряются найти позитив в экономике страны, государственный долг РА увеличился еще на 1,4 миллиарда долларов, быстро приблизившись к 11 миллиардам долларов. Судя по результатам опросов, армяне совсем недовольны повседневной жизнью, ибо жить с каждым днем становится все труднее. Местные эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, указывая на вспывающие каждый раз новые цифры.

Например, еще пару дней назад политический обозреватель Размик Акопджанян довел до внимания, что по итогам 2022 года в Армении был зафиксирован самый высокий уровень безработицы среди стран СНГ, и количество безработного населения в процентном соотношении составило 14,5%. Это официальные данные. Неофициальные цифры безработицы в стране еще выше.

Конца проблемам Армении нет, так как каждый раз порождается какая-то новая, с которой не могут или не хотят справиться власти. Да, хоть что-то пытаются сделать, чтобы стабилизировать экономику, но делается это, мягко говоря, не совсем продуманно - Армения регулярно подает заявки на кредиты и еще больше погружается в яму долгов, не думая о том, что кредиты, вообще-то, надо возвращать. Но возвращать нечем. В начале декабря 2022 года армянское правительство взяло в долг $100 млн долларов и 100 млн евро, чтобы погасить дефицит в госбюджете. Средства предоставили Азиатский банк развития и Французское агентство развития. Судя по нынешним цифрам, погасить ничего не удалось, а о судьбе денег ничего неизвестно. Скорее всего, пошли на распил. Возвращать их, кстати, нужно будет в течение 12 лет.

Армянское правительство после стольких ошибок до сих пор не научилось правильно распоряжаться деньгами. Расплачиваться за все это будут будущие поколения и вряд ли они вернут эти деньги. Тут стоит напомнить, что в конце января этого года эксперты заявили, что в результате неэффективного управления государственным долгом в течение многих лет долг на душу населения Республики Армения составил 3 112 долларов, только в 2021 году госдолг на душу населения увеличился на 420,4 млн долларов.

Короче говоря, судя по всем цифрам и безбашенным растратам, экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Это реальность, от которой никуда не деться. Армения уже 30 лет находится в состоянии экономического шока.

Ныне в стране есть много приезжих, в частности, из России, которые принесли с собой хоть какие-то средства для поддержания экономики, но плюсом считать это нельзя, ибо могут произойти катастрофические последствия, если произойдет резкий отток релокантов. Сейчас управление госдолгом осуществляется с учетом текущих экономических показателей. А в случае отъезда релокантов у Армении будет государственный долг, превышающий установленный законом лимит, и она окажется в кризисной ситуации. В таких условиях будет сложно привлечь новые кредиты от международных организаций и других государств.

Несмотря на все вышеперечисленное, в конце 2022 года на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил противоположную точку зрения, заявив, что соотношение госдолг/ВВП в настоящее время составляет 50%, и это, мягко говоря, положительный показатель. В связи с чем успешно можно сделать вывод, что глава кабмина не знает реального размера госдолга, реального соотношения показателей долга к ВВП.

Нельзя не отметить и удар, который наносит по Армении война в Украине, ибо республика соседей напрямую и всецело зависит от России, которая ныне под международными санкциями.

Из-за российско-украинского военно-политического конфликта и введения жестких санкций в отношении России в Армении ожидается существенное замедление экономического роста и в этом году. В то же время из-за нарушения цепочек поставок обусловленных большой неопределенностью на международных товарных рынках, в том числе энергетических, значительно расширилась инфляционная среда на отдельных рынках, возросли инфляционные ожидания. Именнно эти события, особенно санкции, введенные в отношении России, окажут значительное негативное влияние на экономику Армении, что в основном отразится на промышленности и сокращении денежных переводов.

Таким образом, в связи с вышеперечисленными факторами в Армении в ближайшие кварталы ожидается не только продолжительный рост голдолга, но и высокая инфляционная среда, продолжится спад в промышленности, строительстве, сфере услуг, да и вообще в чем угодно. Словом, экономике Армении не позавидуешь.

Она так и будет падать все ниже и ниже, а люди в пучину бедности. Полный крах не за горами. Совсем неудивительно, что Армения твердо занимает первое место на постсоветском пространстве по проценту граждан, проживающих за чертой бедности. Но винить во всем стоит лишь самих себя.