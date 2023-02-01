Назначен новый старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Госдепартамент США объявил о назначении нового старшего советника по переговорам на Кавказе.

Об этом на своей странице в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает в среду Day.Az.

"Сегодня я объявляю о назначении Луи Л. Боно нашим новым старшим советником по переговорам на Кавказе. Его усилия будут способствовать нашей работе по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе", - говорится в публикации.

Отметим, что в прошлом Боно был и. о. представителя США при МАГАТЭ и организациях ООН в Вене, а также занимал должность советника первого заместителя госсекретаря США и заместителя госсекретаря по экономическим и деловым вопросам.