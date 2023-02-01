Советник заместителя госсекретаря США прибудет сегодня в Азербайджан

Советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман прибывает сегодня в Азербайджан.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на посольство США в Азербайджане, визит продлится до 4 февраля.

В рамках визита запланированы встречи с официальными лицами, а также участие в девятой министерской встрече в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Лохман возглавляет группу энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента и обсудит поддержку США энергетических проектов Азербайджана, а также важность Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.