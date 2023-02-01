Преступления Ирана против Азербайджана: вчера, сегодня, завтра

Автор: Акпер Гасанов

Главный редактор арабской независимой газеты "Рай аль-Юм", известный писатель, телеведущий и бывший редактор "Аль-Кудс аль-Араби" Абдель Бари Атван спрогнозировал три возможных ответа Ирана Израилю за атаку на военные объекты в Исфахане. Среди одного из возможных сценариев развития ситуации он называет отправку дронов-камикадзе для нанесения ударов по целям в Азербайджане.

Да, это всего лишь мнение одного из зарубежных экспертов. Но данная версия укладывается в логику последних действий Ирана против Азербайджана. Эта страна совершенно очевидно проводит антиазербайджанскую политику. В этой связи очень правильное заявление сделал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе проведенной в формате видеоконференции встречи с министром национального образования Турции Махмутом Озером и группой членов Великого Национального собрания Турции (ВНСТ).

Махмут Озер выразил соболезнования главе государства в связи с гибелью начальника службы охраны посольства Азербайджана в Тегеране Орхана Аскерова во время террористического акта, совершенного в здании диппредставительства. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнования и подчеркнул, что террорист был нейтрализован в результате героизма другого сотрудника охраны посольства, тем самым было предотвращено нападение вооруженного лица на остальных сотрудников посольства и членов их семей.

Он сообщил, что в настоящее время Азербайджан тщательно расследует этот террористический акт. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что террористический акт, совершенный этим лицом в здании нашего посольства, длился значительное время, никаких серьезных мер со стороны полиции и сил безопасности Ирана предпринято не было. И это правда. Правдой является и то, что до сих пор иранская сторона не принесла официальных извинений за случившееся.

Да и имен организаторов теракта в Иране не назвали. Там продолжают утверждать, что все это было совершено преступником-одиночкой, на бытовой теме. И это, безусловно, примитивная ложь. Правда же состоит в том, что Иран проводит широкомасштабную политику против нашей страны, формируя негативный образ Азербайджана в глазах своих сограждан и, попутно, пытаясь расшатать ситуацию внутри нашей страны.

Все тайное стало явным. И вот, в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных в конце прошлой недели сотрудниками МВД Азербайджана, был задержан Матлаб Багиров, более известный как Гаджи Матлаб. Он является владельцем информационного агентства SalamNews и телевидения InterAz. Но это было только начало.

Сегодня стало известно, что были выявлены и задержаны 39 человек, осуществлявших под прикрытием религии диверсионные и подрывные действия. Эти лица, выдавая себя за верующих, проводили пропаганду в пользу Ирана в социальных сетях, злоупотребляли свободой вероисповедания в Азербайджане, выполняли задания иранских спецслужб, чтобы подорвать сложившиеся в Азербайджане традиции толерантности.

Используя атрибуты Ирана, а также черные флаги с различными надписями на персидском языке, в социальных сетях и на религиозных церемониях, в которых участвуют граждане Азербайджана, они с целью дискриминации по признаку вероисповедания и разжигания межрелигиозной розни, вносили смуту в обществе и передавали собранную информацию спецслужбам, от которых получили задания.

То есть, у иранской агентуры были свои СМИ, они активно использовали соцсети для достижения поставленных целей. Кроме того, сотрудниками пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) пресечена контрабанда 20 кг 400 гр наркотиков и 300 психотропных таблеток из Ирана. Такого рода новостей и ранее было немало.

Соответственно, совершенно очевидно, что Иран является страной, которая целенаправлено работает над подсаживанием граждан нашего государства на наркотики. Это часть подлой, коварной и враждебной политики Ирана по отношению к Азербайджану.Впрочем и это еще не все. Громкое заявление сегодня, на первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса сделал депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, в Азербайджане под видом хумса (обязательный налог у мусульман-шиитов, составляющий одну пятую от годового дохода) собирают и отправляют в Иран миллионы манатов.

"Это финансирование терроризма. Религиозные паломничества должны полностью контролироваться государством, а тех, кто посещает определенные места, нужно считать группой риска. С другой стороны, среди исполнителей мейханы на поминках созданы специальные группы, и это надо взять под контроль", - утверждает он.

Естественно, что в этой связи возникают вопросы к деятельности иранского банка Bank Melli Iran. Да, в Центральный банк Азербайджана пока не поступало обращения в связи с ликвидацией его лицензии. Но вполне может статься, что ключевое слово тут - пока. Слишком уже много примеров накопилось того, что Иран целенаправленно работает против нашей страны. Это началось не сегодня, а с первых дней восстановления независимости Азербайджана. Но в последнее время, после того, как в результате победы Азербайджана в 44-дневной войне изменился баланс сил в регионе, все тайное и отрицаемое с иранской стороны стало явным.