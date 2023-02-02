Отчет ANAMA по итогам работы за месяц

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию за январь об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на агентство.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1504,56 гектаров, говорится в сообщении.

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