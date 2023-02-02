https://news.day.az/politics/1534055.html Отчет ANAMA по итогам работы за месяц
Отчет ANAMA по итогам работы за месяц
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию за январь об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на агентство.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1504,56 гектаров, говорится в сообщении.
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