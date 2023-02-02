Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежали.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сказал глава МИД России Сергей Лавров .

История Карабахской войны уходит вглубь десятилетий, сказал он, добавив, что долгие-долгие годы Армения оккупировала земли Азербайджана.

"Россия предлагала многочисленные варианты, которые предыдущее армянское руководство не очень хорошо воспринимало, желая удерживать территории. Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежали", - отметил Лавров.