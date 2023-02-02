https://news.day.az/politics/1534165.html Долгие годы Армения оккупировала земли Азербайджана – Сергей Лавров - ВИДЕО
Долгие годы Армения оккупировала земли Азербайджана – Сергей Лавров - ВИДЕО
Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежали.
Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сказал глава МИД России Сергей Лавров .
История Карабахской войны уходит вглубь десятилетий, сказал он, добавив, что долгие-долгие годы Армения оккупировала земли Азербайджана.
"Россия предлагала многочисленные варианты, которые предыдущее армянское руководство не очень хорошо воспринимало, желая удерживать территории. Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежали", - отметил Лавров.
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