Мы покажем не только армянам, но и всему миру, что нельзя попирать права целого народа

24 декабря Президент Ильхам Алиев встретился с активистами и лидерами общественного движения выходцев из Западного Азербайджана. Это был очень тонкий ход, связанный с восстановлением справедливости в нашем регионе и касающийся судьбы азербайджанцев, ставших жертвой армянской националистической политики.

Эта политика появилась не из ниоткуда. Как известно, в конце 19-го столетия армянские радикалы создали две партии - Гнчак и Дашнакцутюн. Партии создавались с конкретной целью вытеснения тюрков из региона, уничтожения их культурного и исторического наследия, захвата их территорий и узаконивания незаконного расселения армян на этих землях. Под конец русско-персидской войны армянин по происхождению полковник Иван Лазарев встретился в Тебризе с армянами и обрадовал их вестью о том, что "мы для вас нашли новую родину. Вы будете жить на новых землях, процветать и будете под покровительством российского государя Николая первого". Под "новой родиной" подразумевались территории исторического проживания азербайджанцев, тюрков. От имени российской короны Лазарев дал армянам гарантии и призвал их самоорганизоваться для реализации этой нечистоплотной цели - цели заселения армян туда, где ранее они никогда не жили. Это исторический факт.

Этапы "эволюции" армянства в регионе известны. Вначале это была Армянская область, затем Армянская губерния, Армянская республика, Армянская ССР и, наконец, Республика Армения. Все этапы этой "эволюции" сопровождались кровопролитием, этническими чистками против народов, на землях которых хотелось жить армянам. Больше всех пострадали от нашествия армян азербайджанцы, но была пролита кровь также лезгин, курдов, евреев нашего региона. Все это доказанная история. Со своим переселением армяне принесли на Южный Кавказ из Ирана и частично из Османской империи разрушительный потенциал. И неслучайно в конце 19-го - начале 20-го века уже пошли необратимые кровавые процессы, когда армянские националисты - в основном дашнаки, провоцировали пришлое население на насилие, по каналам, контролируемым армянской церковью, ввозили оружие.

Сегодня Президент Ильхам Алиев оформил актуальную повестку в связи с судьбой выходцев из Западного Азербайджана, программу, которая будет способствовать перестройке нашего менталитета. Этот момент, на мой взгляд, очень важен. Президент Ильхам Алиев не только полководец, возглавивший нашу победу, он еще и, если так можно выразиться, перестройщик нашего национального менталитета. Он вернул нам веру в себя в 2020 году, а сегодня укрепляет эту веру, инициировав концепцию возвращения в Западный Азербайджан. Еще несколько лет назад невозможно было представить, что такое возможно.

Глава государства видит очень далеко и планирует на перспективу вопросы, связанные с судьбой нашего народа, с восстановлением исторической справедливости. Подчеркну, что при этом мы восстанавливаем справедливость не только для нашего народа, но и для всего региона. Если и есть возмутитель спокойствия, нарушитель правил регионального общежития, то это армяне. Все, что они натворили за прошедшие десятилетия, требует принципиальной правовой оценки. Необходимы меры для восстановления ущемленных армянами прав других народов, наиболее пострадавших от их действий. Кто-то может сказать, что в мировой практике такого прецедента нет. Хотя это не так. В мире были прецеденты, когда изгнанные народы возвращались на вои земли. Редко, но бывали. Сегодня мы видим, как голос правды Азербайджана расходится по всему миру. Прежде громче звучал голос армянского агитпропа, распространяющего фейки и инсинуации. После победоносной 44-дневной войны ситуация изменилась. Наша правда стала слышна миру. Мы вправе доносить эту правду и требовать от мирового сообщества содействия.

Представленная недавно Концепция наиболее полно отражает всю структуру работы, которую необходимо проделать для того, чтобы наши братья и сестры смогли вернуться на места своего исторического проживания. Не будем забывать, что так называемая армянская культура поставила задачу уничтожения всего исторического и культурного наследия азербайджанского народа. Мириться с этим нельзя, и сегодня перед нами стоит цель восстановления этого наследия. Вопрос реализации Концепции, конечно, не рассчитан на краткосрочную перспективу. Президент инициировал очень важный процесс, и, как мне кажется, Концепция будет еще дополняться. По мере реализации поставленных задач будут появляться какие-то новые требования, мотивы и запросы.

Азербайджанцы составляли подавляющее большинство населения территорий, занимаемых ныне Республикой Армения. С помощью царских, а затем и советских властей азербайджанцы были изгнаны со своих исконных земель, и безземельные некогда армяне вдруг стали владельцами обширных территорий. Помню, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал вернуть в места прежнего проживания турок-месхетинцев. Целый народ подвергся репрессиям и депортации. Грузинское правительство начало работать в этом направлении, но до конца не выполнило свои обещания. А армяне оказались тут как тут, завладев имуществом и историческим наследием депортированного народа.

Вопрос возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан важен и актуален не только для нас, но и для всего мирового сообщества. Потому что этнические чистки, силовое решение культурно-цивилизационных вопросов приводит всегда к большим бедствиям. Мы должны показать не только армянам, но и всему миру, что нельзя попирать права народов, подвергшихся этнической чистке и депортации. Нам предстоит исправлять ошибки и руководства СССР, которое не видело дальше своего носа, принимало драконовские решения, небрежно обращалось с историей и нуждами населявших страну народов, перераспределяло территории, действуя линейкой и карандашом.

Одним из наиболее пострадавших от депортаций был азербайджанский народ. Поэтому инициированный Президентом Ильхамом Алиевым процесс - это, я бы сказал, историческая миссия, историческая задача, которая имеет целью говорить о попранных правах не только на нашем уровне, но также на европейском и мировом. Армяне и их лоббисты совсем распоясались, создавая у Европы и мира ложное впечатление, что на Кавказе нет никаких других проблем, кроме чаяний пары десятков тысяч армян Карабаха. Распространяется зловещая ложь о неких "120 тысячах" армян, о якобы голоде и холоде в зоне временной ответственности РМК. Все это не соответствует действительности. Что же касается местных армян, то, как уже не раз подчеркивал Президент Ильхам Алиев, жители Карабаха армянской национальности - это наши граждане, их проблемы будет решать азербайджанская сторона без обсуждения с кем-либо еще.

Однако, решая судьбу армянской общины Карабахского региона, мы должны заняться и судьбой изгнанных из Армении азербайджанцев. Эти люди пережили этнические чистки, депортацию, потерю родных и близких. Многие замерзли на горных перевалах, многие погибли от рук армян. Это была трагедия сотен тысяч человек. Людей заставляли в течение пары часов покидать свои дома, бросая все имущество. Очень незначительной части азербайджанцев Армении удалось вывезти свое имущество. Еще меньше тех, кто, предвидя развитие событий, смог заранее решить все проблемы и уехать до начала атаки на азербайджанцев. Думаю, очень важно собрать единую базу документов людей, родившихся, проживавших в Западном Азербайджане, все это архивировать, заново регистрировать. Эти люди честно жили и работали в Армении, приносили этой республике доходы.

Главное, что уже есть дорожная карта. Оглашенная концепция - это самая настоящая дорожная карта осуществления грандиозной идеи великого возвращения азербайджанцев на свои исконные земли в Западный Азербайджан. Сейчас важно создать правовую базу для реализации этой исторической задачи.