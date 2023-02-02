Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с официальным визитом в Азербайджан

2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.