https://news.day.az/politics/1534215.html Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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