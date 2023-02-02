Открытие Зангезурского коридора выгодно для всех сторон

Открытие Зангезурского коридора пойдет на пользу всем сторонам, и принесет мир и стабильность всему региону.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время "Дня высокопоставленного наблюдателя", в рамках проводимых в Турции международных "Зимних учений - 2023".

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