https://news.day.az/politics/1534222.html Открытие Зангезурского коридора выгодно для всех сторон – Хулуси Акар
Открытие Зангезурского коридора выгодно для всех сторон – Хулуси Акар
Открытие Зангезурского коридора пойдет на пользу всем сторонам, и принесет мир и стабильность всему региону.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время "Дня высокопоставленного наблюдателя", в рамках проводимых в Турции международных "Зимних учений - 2023".
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