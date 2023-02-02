Азербайджан вносит существенный вклад в энергоснабжение европейских стран посредством Южного газового коридора.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Гостья отметила, что на основе, созданной Южным газовым коридором, появились новые перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в том числе зеленого водорода, и подчеркнула важную роль нашей страны в реализации этих проектов.

Она передала поздравления в связи с подписанием между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии Соглашения о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии.

На встрече была высоко оценена постоянная поддержка США реализации проекта Южного газового коридора и выражено удовлетворение успешным сотрудничеством между США и Азербайджаном в энергетическом секторе.