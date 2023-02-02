России на заметку: Саркис Цатурян требует ввода в Карабах войск США и Франции

Долгие годы пиарившийся через Маргариту Симоньян на всех российских каналах "ярый и истинный патриот", как он себя любит называть, Саркис Цатурян ныне обрел диаметрально противоположные антироссийские взгляды и сделал заявление, в котором потребовал ввода в Карабах войск США и Франции.

Буквально полмесяца назад мы писали о том, что Цатурян, как и всякие Симоньяны, Кеосаяны, Багдасаровы и прочие нажил себе имущество, определенный статус, средства путем патриотического притворства. Игра в "патриота России" достаточно прибыльная для кочующих из нищей Армении армян. Они пользуются гостепримством русского народа и его богатствами, а когда наступила тяжелая пора под санкциями, все убегают обратно на историческую родину. Так Цатурян недавно оказался в Ереване, где резко сменил пластинку и начал антироссийскую пропаганду вопреки всему, что он ранее говорил, находясь в России. Будучи там, он чуть ли не боготворил ее.

Если посмотреть на недавние заявления беглеца Саркиса, да и новости, комментарии, публикуемые в его СМИ, становится очевидным, что причиной его измены является выдуманное мировым армянством "предательство России". После 44-дневной войны Цатурян резко, как и большинство армян, начал замечать "несоюзническое и бессовестное отношение Москвы", критиковал решения и заявления официальных лиц, да и вообще стал антироссийким, следуя тенденции армянства. Видимо, последней каплей для него стало "бездействие" российской стороны в вопросе так называемой "блокады" Лачинского коридора, по которому, между прочим, более 35 дней беспрепятственно проезжают автомобили. Но армянам и Цатуряну видится то, что им всегда хочется видеть.

Именно об этом рассказал сегодня телерадиоведущий Гия Саралидзе в одном из своих видео.

"Особенно надо отметить активность персонажей, которые до последнего времени считались проводниками именно российских интересов, в том числе и в регионе Южного Кавказа. Например, главный редактор ИА "Реалист" Саркис Цатурян, с которым мне не раз приходилось сталкиваться в телеэфирах", - напомнил Сарализде.

По его словам, еще недавно завсегдатый политических программ, студий, федеральных каналов, преподаватель политологии в нескольких серьезных российских вузах, победитель премии "Русская инициатива" говорил одни вещи, а теперь запел по другому.

"Пророссийскость так и прет из этого "патриота" земли русской. Чего уж там...И это человек, который еще недавно говорил от имени России, и, якобы, защищал, и продвигал ее интересы. Согласитесь, с такими "защитниками" и "патриотами" врагов точно не надо", - подчеркивает Сарализде.

В общем, смотрите сами:

Давно было понятно, что никакой Саркис Цатурян не "патриот России", хотя зарабатывает, играя эту роль, совсем немаленькие деньги. А обыкновенный армянский националист, паразитировавший на русской земле до тех пор, пока все было "шито и крыто". А как только появились санкции, он просто решил спасти свое заработанное.

Отметим, что в недавнем прошлом, он даже призывал войска НАТО заменить российских миротворцев и бил по авторитету президента Владимира Путина. Вот такая вот смена красок у хамелеона.

Цатурян нашел момент и сумел выскочить "тонущего корабля" (так армянство нынче называет Россию, после введения против нее международных санкций).

Говоря об этом мошенники полмесяца назад, мы говорили о том, что находясь теперь в Армении он будет свободно распространять антироссийские истерики, не боясь за последствия. В принципе это и происходит.

Хочется верить, что в Москве теперь будут бдительнее относиться к лицам армянской национальности, кто пытается втереться в доверие. Пора обратить внимание на то, что друг и союзничек совсем не является тем, за кого он себя выдает.