Иран выделил миллионы долларов на избрание 18 депутатов в Азербайджане

Иран выделил миллионы долларов, чтобы добиться избрания 18 депутатов в парламент Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал в четверг в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров, передает Day.Az.

"В 1990-е годы органы безопасности провели уникальную операцию. Тогда и стало известно, что иранские военные наблюдатели во время первой Карабахской войны занимались не миротворческой, а враждебной деятельностью. В зашифрованных текстах, обнаруженных у них, были выявлены инструкции из Ирана по расширению Исламской партии в Азербайджане и создании здесь исламского государства. Уже тогда мы знали, что для нас представляет Иран. В то время в Азербайджане приближались парламентские выборы. Из их записей выяснилось, что Иран выделил миллионы долларов на то, чтобы добиться избрания в парламент страны 18 депутатов. Наконец, в период руководства Великого лидера, благодаря его усилиям их изгнали из страны. В ходе расследования и суда в отношении исламской партии на нас оказывалось очень серьезное давление, угрозы. Иран всячески пытался ослабить Азербайджан, все их усилия были направлены на то, чтобы название нашего государства было стерто с карты", - добавил он.

Представляем полную версию интервью: