На заседании Постоянного совета ОБСЕ подняли вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране - ФОТО
На заседании Постоянного совета ОБСЕ был поднят вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter посла Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении, постоянного представителя в ОБСЕ Ровшана Садыгбейли.
Было отмечено, что в заседании участвовали 52 делегации.
Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников посольства. Ведется расследование теракта.
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