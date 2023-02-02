https://news.day.az/politics/1534352.html Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном - Клаус Йоханнис
Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном - Клаус Йоханнис
Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.
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