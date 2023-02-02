https://news.day.az/politics/1534353.html Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран - Президент Румынии
Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран - Президент Румынии
Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.
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