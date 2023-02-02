Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

Новость обновляется