Азербайджанский газ стал подстраховкой для европейских стран - президент Румынии
Газ из Азербайджана, поставляемый по Южному коридору, стал подстраховкой для многих государств региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на открытии 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
"В 2022 году мы все столкнулись с беспрецедентными энергетическими проблемами: нехваткой газа или отсутствием доступных поставок газа, волатильностью цен, турбулентностью рынка. Эти проблемы потребовали сложной политики и изменений в регулировании. Газ из Азербайджана, поставляемый по Южному коридору, стал подстраховкой для многих государств региона.
Гарантии, данные Азербайджаном, лично Президентом Ильхамом Алиевым, в отношении доступности каспийского газа для европейского рынка, обеспечили столь необходимую стабильность и предсказуемость в очень напряженный момент для рынков. Заключение Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики, подписанного Европейским Союзом и Азербайджаном в июле 2022 года, открывает путь для дальнейшего укрепления роли Южного коридора как важного компонента стратегии диверсификации ЕС", - сказал президент Румынии.
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